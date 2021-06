Bewegtes Lernen. Radfahrschule, Stopp von Klassenfahrten in Bayern, Street Art in München: am Mittwoch, den 30. Juni um 17 Uhr.

Wir besuchen die Radfahrschule des ADFC auf der Theresienwiese. In unserem zweiten Beitrag geht es um Klassenfahrten, die jetzt angesichts sinkender Inzidenzen eigentlich wieder möglich sein sollten. Warum das in Bayern nicht der Fall ist, erfahren Sie in der Sendung. Und schließlich begleiten wir eine VHS-Führung durchs Glockenbachviertel. Es geht um Street Art rund um den Gärtnerplatz, die sich manchmal über ganze Häuserfronten erstreckt, aber meist nur vom kundigen Auge entdeckt wird.