Das Ende des Pride Month und der Anfang des CSD München

Der Juni neigt sich dem Ende zu und damit auch der Pride Month. Dieses Jahr war der Monat, der queere Menschen feiert und auf die Geschichte hinweist, wohl allgegenwärtiger als die Jahre zuvor. Überall war der Regenbogen zu sehen, allem voran im Fußball: Manuel Neuer hatte ihn auf seiner Kapitänsbinde und auch das ganze Stadion sollte in den Farben der LGBTQ+ Community leuchten. Die Dringlichkeit des Themas wurde dadurch mehr denn je ins Rampenlicht gerückt.

Ein weiterer großer Beitrag zur Bewegung liefert der Christopher Street Day. Der startet in München am Samstag, den 3. Juli, unter dem Motto „Proud. Human. Queer“ und geht dann bis zum Ende der nächsten Woche. Julia Bomsdorf ist Pressesprecherin beim CSD München und hat mit uns noch einmal auf den Monat zurückgeblickt und außerdem eine kleine Vorschau auf das Programm des Christopher Street Day gegeben. Was ist ihr Fazit für den Pride Month?