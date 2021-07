EU-Ausbildungsmission in Mosambik

Seit vier Jahren gibt es einen Konflikt in Mosambik. Dabei geht es hauptsächlich um wertvolle Rohstoffe wie Gas und Öl. Die südafrikanische Staatengemeinschaft hat die Entsendung von Truppen nach Mosambik nun beschlossen und auch die USA, Frankreich und Ruanda haben ihre Hilfe angeboten. Die EU will nun auch darüber entscheiden, ob sie eine militärische Ausbildungsmission für die mosambikanische Armee beschließt. Die beiden Hilfswerke MISEREOR und Brot für die Welt warnen aber vor einer Eskalation der Situation durch weitere ausländische Interventionen.

Peter Meiwald ist Afrika-Abteilungsleiter bei MISEREOR – insbesondere für den Bereich östliches und südliches Afrika und hat uns erklärt, was eigentlich der Plan der EU für Mosambik ist.

Interview mit Peter Meiwald – 06:09