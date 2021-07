Tödliche Polizeigewalt gegen Roma in Tschechien

Vor etwas mehr als einem Jahr ging zuerst ein etwa acht minütiges Video und anschließend eine Welle der Empörung um die Welt. Das Video, in dem zu sehen war mit welcher grausamen Selbstverständlichkeit ein weißer Polizist den Schwarzen George Flyod so fixierte, dass dieser kurz darauf sein Leben verlor, machte aus Black Lives Matter eine internationale Bewegung.

Videos von Polizeigewalt können also viel verändern. Können heißt aber nicht Müssen.

Denn nur wenige dürften mitbekommen haben, dass es jetzt auch ein europäisches Video einer vergleichbaren polizeilichen Fixierung mit Todesfolge gibt. Am 19. Juni wurde der Rom Stanislav Tomáš in Teplice von einem tschechischen Polizisten mit dem Knie auf dem Hals fixiert und ist anschließend verstorben. Also klare Parallelen zum Fall George Floyd.

Die öffentliche Aufregung hält sich trotzdem in Grenzen, Tschechien ist gerade eher mit der Fußball-EM der Männer beschäftigt. Jetzt hat sich der deutsche Zentralrat der Sinti und Roma in diesem Fall an den tschechischen Botschafter gewandt. Mit welchem Ziel, wollten wir von Thomas Baumann wissen.

Interview mit Thomas Baumann – 07:46