Einen Veranstaltungstipp im Rahmen des Filmfests Mittelpunkt Europa haben wir jetzt für sie. Am kommenden Freitag, den 9. Juli, wird eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Film und Staat – Filmschaffende in „illiberalen Demokratien“ stattfinden. Auf dem Podium werden ein ungarischer Regisseur und eine polnische Filmhistorikerin zusammen mit dem Historiker und Kulturwissenschaftler Tobias Weger als Moderator, über die schwierige Lage der Filmschaffenden in diesen Ländern sprechen. Wir fragten Tobias Weger, worin die Brisanz dieses Themas liegt.

Interview von Fabian Ekstedt mit Tobias Weger – 07.07.2021 – 2:43 Minuten

Anmeldung über www.ikgs.de oder über mittelpunkteuropa.de/events/film-und-staat/