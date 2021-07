Am Mittwoch den 28.07.21 geht es in unserer Gegensprechanlage mit Fritz Letsch um neue Ideen zur attraktiveren Gestaltung der jährlichen Bürgerversammlungen in den Münchner Stadtbezirken. Wir stellen die Ideeneines Workshops vor, der am Dienstag, 27. Juli 2021 im ÖBZ, dem Ökologischen Bildungszentrum Bogenhausen, stattgefunden hat. Und Sie können mitdiskutieren, unter: 089 – 489 523 05.

Die Aktion über die wir berichten lief im Rahmen der Münchner Initiative Nachhaltigkeit (MIN).