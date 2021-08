Künstliche Intelligenz – Das Lesewütige Kaffekränzchen

In der Sendung Freie Radios bei LORA München am 3.8.2021 ab 20 Uhr hören wir „Das Lesewütige Kaffeekränzchen“ von Radio Dreieckland. Besprochen werden Bücher zum Thema „Künstliche Intelligenz“:

Drei Romane werden vorgestellt und im Gespräch auseinandergenommen.

Wie menschlich können Maschinen sein? Das ist die Grundfrage. In unseren Romanen entwickeln sie Empfindlichkeiten und Gefühle – aber wessen Gefühle sind das? Die des Programmierers? Die Maschinen sind wir. Ohne uns sind sie nichts. Oder?

Die Romane:

Klara und die Sonne (Kazuo Ishiguro)

Dave (Raphaela Edelbauer)

Maschinen wie ich (Ian McEwan)

Sendetermin: Di., 03.08.2021 20 Uhr auf UKW 92.4, DAB+ K 11C

Wiederholungen: Mi. 04.08.2021 um 5 und um 14 Uhr über DAB+

Außerdem natürlich zeitgleich auch über den Internet-Livstream. Dort zusätzlich nochmal am Samstag ab 10 Uhr.

Beitragsbild: (c) by Rlistmedia, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons