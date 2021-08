Josos fordern kostenlosen ÖPNV zur IAA

Mobilität der Zukunft – What will move us next – das sind die Schlagworte mit der die IAA, die Internationale Automobilausstellung, ihr diesjähriges Event in München überschreibt. Vom 7. – 12. September soll dann in München wieder Lust auf das gemacht werden, was derzeit eigentlich nicht wirklich ratsam erscheint: Den Kauf neuer Autos.

Gut, die Veranstalter werden darauf hinweisen, dass die IAA sich ja weg entwickeln will von der reinen Auto-Fetisch-Treffen hin zur Mobilitätsmesse. Hier greifen dann auch die bayerischen Jusos an und stellen eine eigene Mobilitätsforderung im Zuge der IAA. Wir fragten Kilian Maier, Landesvorstand der Jusos Bayern, was diese Forderung ist.