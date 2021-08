KonTraIAA – Mobilisierung zum Kongress für transformative Mobilität aus dem ganzen Bundesgebiet

Ja, da kommt was auf uns zu in München, in nicht mal mehr 3 Wochen. Ganz unabhängig davon ob sich die Jusos mit ihrer Forderung nach einer Woche kostenfreiem ÖPNV durchsetzten werden, während der Internationlen Automobilausstellung wird ordentlich Bewegung sein in der Stadt.

Denn nicht nur Münchnerinnen und Münchner beschäftigt die IAA schon heute. Aus ganz Deutschland wird mobilisiert, sei es auf die Demonstrationen und Aktionen von Sand im Getriebe oder auf den Kongress KontraIAA, der vom 09.-10. September stattfinden wird. Einer der Aufrufenden, Achim Heier vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac, kommt gar aus Bremen. Wir wollten von ihm wissen, warum er aus Bremen nach München mobilisiert.

Interview von Fabian Ekstedt mit Achim Heier – 18.08.2021 – 3:48 Minuten

Weitere Infos und Programm unter: https://kontra-iaa.org/