Pflegeheime – Besuch nur nach 2G- oder 3G- Regel?

Ein letztes Thema haben wir noch und da ist es mit der Guten Laune flugs schon wieder vorbei: Die Sprecherin der bayerischen SPD-Landtagsfraktion für Gesundheitspolitik, Ruth Waldmann, forderte heute die bayerische Landesregierung auf, nur noch Personen mit vollem Impfschutz, frischem, im Zweifel gebührenpflichtigem Test oder mit Immunität durch eigene frühere Ansteckung als BesucherInnen zuzulassen. Sie will damit die nach wie vor vulnerabelste Gruppe besser geschützt wissen. Wenn wir uns erinnern an das große Leid, dass der Lockdown bei Menschen, die allein, isoliert von den Angehörigen starben, einst verursachte, glaubt sie nicht, dass allein die Idee, den Besuch in Pflegeheimen zu erschweren, für die dort Lebenden Menschen eine Bedrohung darstellt?

Interview von Andrasch Neunert mit Ruth Waldmann – Erstausstrahlung bei Radio LORA am 22.08.21 – 12:05min