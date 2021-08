Sendung: Blick hinter die Kulissen des Fairen Handels Teil 3

Mit der Sendereihe „Blick hinter die Kulissen: Akteur*innen, Wege und Stationen des Fairen Handels“ wollen wir den Fairen Handel wieder stärker ins Bewusstsein der Verbraucher*innen rücken. Mit Produzent*innen, Importeuren, Händler*innen, Verbänden, Siegelorganisationen, Läden und Verkaufsstellen, mit der engagierten Zivilgesellschaft und Verbraucher*innen diskutieren wir über die Situation im Fairen Handel, schauen hinter die Kulissen und besprechen wichtige Themen und Kontroversen. Und natürlich geht es nicht, ohne die Produkte des Fairen Handels vorzustellen, und nicht, ohne immer wieder zu fragen, was den Fairen Handel ausmacht.

Wir waren diesmal zu Gast beim Öko + Fair-Umweltzentrum in Gauting. Dort gibt es einen Weltladen, einen Hofladen, ein faires Cafe, und Biocatering, es finden Veranstaltungen statt und vieles vieles mehr. Christiane Lüst vom Umweltzentrum erzählt uns, was es dort alles zu sehen, zu machen, zu benutzen und zu kaufen gibt.

Außerdem berichten wir von der Verleihung des Titels „Faire Europäische Metropolregion München“ an die Metropolregion München. Was es alles damit auf sich hat, was da jetzt fair ist, das erfahren wir von Dr. Alexander Fonari vom EineWelt-Netzwerk Bayern, von Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, von Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender von Fairtrade Deutschland. Mit dabei auch Albert Steber vom EineWeltForum in der Gemeinde Abensberg und Dr. Markus Raschke, Vorstand beim Fairhandelshaus Bayern.

Und zum Schluss: Nach zehn Jahren kontinuierlichem Plus ist der Umsatz mit fairen Produkten in Deutschland erstmalig zurückgegangen. Das teilte Matthias Fiedler, Geschäftsführer des Forums Fairer Handel (FFH) auf seiner Jahrespressekonferenz mit. Woran das lag und was das für Auswirkungen auf den Fairen Handel und seinen Akteur*innen hat, das erfahren wir am Ende der Sendung.

