Sendung: Blick hinter die Kulissen des Fairen Handels Teil 2

Mit der Sendereihe „Blick hinter die Kulissen: Akteur*innen, Wege und Stationen des Fairen Handels“ wollen wir den Fairen Handel wieder stärker ins Bewusstsein der Verbraucher*innen rücken. Mit Produzent*innen, Importeuren, Händler*innen, Verbänden, Siegelorganisationen, Läden und Verkaufsstellen, der engagierten Zivilgesellschaft und Verbraucher*innen diskutieren wir über die Situation im Fairen Handel und besprechen wichtige Themen und Kontroversen. Und natürlich geht es nicht, ohne die Produkte des Fairen Handels vorzustellen, und nicht, ohne zu klären, was den Fairen Handel ausmacht.

In dieser Sendung stellen wir Läden und Verkaufsstellen vor. Wir waren beim Feldmochinger Weltladen und beim Fairkauf Handelskontor in Giesing zu Gast. Wir sprechen mit dem Nord-Süd-Forum über das Internetportal bzw. den Einkaufsratgeber „München-fair.de“. Und wir schauen auch über den klassischen Fairen Handel hinaus und sagen Ihnen, was es mit sog. Kreislaufschränken auf sich hat, von denen es in München inzwischen einige gibt. Als Einstieg in die Sendung haben wir mit einigen LORA-Mitarbeiter*innen über den Fairen Handel gesprochen.

