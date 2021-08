Sendung: Blick hinter die Kulissen des Fairen Handels Teil 1

Mit der Sendereihe „Blick hinter die Kulissen: Akteur*innen, Wege und Stationen des Fairen Handels“ wollen wir den Fairen Handel wieder stärker ins Bewusstsein der Verbraucher*innen rücken. „Von München soll kein Schaden ausgehen“, so heißt seit vielen Jahren ein Leitspruch der Stadt. Man könnte ihn auch mal positiv, wenn auch etwas hölzern, formulieren: „Von München soll großer Nutzen ausgehen“. Das soll die Leitlinie dieser Sendereihe sein und Initiativen dazu wollen wir immer wieder vorstellen. Aber wir wollen natürlich auch über den Münchner Tellerrand hinausschauen.



Mit Produzent*innen, Importeuren, Händler*innen, Verbänden, Siegelorganisationen, Läden und Verkaufsstellen, der engagierten Zivilgesellschaft und Verbraucher*innen werden wir über die Situation im Fairen Handel diskutieren, hinter die Kulissen blicken und wichtige Themen und Kontroversen besprechen. Natürlich geht es nicht, ohne die Produkte des Fairen Handels vorzustellen, und nicht, ohne zu klären, was den Fairen Handel ausmacht. Und es geht auch nicht ohne das Thema, welches die Welt seit Anfang 2020 in Atem hält. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf alle Bereiche und Akteure des Fairen Handels werden sicher in jeder Sendung Thema sein, so auch in dieser.

Die Sendung heute schaut zurück auf die Coronakrise, wo wir hoffentlich das schlimmste überstanden haben. Wir wollen wissen, wie ist es dem Fairen Handel hierzulande in den vergangen 16 Monaten ergangen. Darüber haben wir mit Leonie Müller vom Weltladen München in Haidhausen gesprochen, wir hören dazu auch Dieter Overath von Fairtrade Deutschland. Das ist die Organisation.die das bekannte Fairtrade-Siegel vergibt. Overath informiert uns darüber, ob in der Krise der Handel mit Produkten mit dem Fairtrade-Siegel zurückgegangen ist und wie es um die verschiedenen Akteur*innen des Fairen Handels steht.

Außerdem schauen wir auf das Handelsunternehmen Gepa. Die Gepa ist der größte europäische Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den Ländern des globalen Südens. Von Vertreter*innen der Gepa erfahren wir, wie das Unternehmen und ihre Handelspartner*innen durch die Krise gekommen sind.

