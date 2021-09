Psychologists for Future – Ergänzung zum Hungerstreik

Über Themen wie Hungerstreiks und anderes selbsgefährdendes Verhalten sollte möglichst nie verharmlosend gesprochen werden. Noch besser ist es mit Menschen zu sprechen, die einerseits theoretisch Verständnis für solch eine Aktion haben, andererseits aber auch praktisch Hilfe leisten können. Die Psychologists for Future, also Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen für die Zukunft, haben sich entschlossen ihre berufliche Erfahrung in den Dienst der Klimabewegung zu stellen. Sie beraten Aktivist*innen und Journalist*innen, geben Hinweise darauf wie am besten über die Klimakrise berichtet werden kann, und helfen dann, wenn die Klimadepression anwächst.

Direkt nach unserem Interview mit dem hungernden Simon Helmstedt sprachen wir deshalb mit Dr. Felix Peter und wollten von ihm erstmal wissen wie seine erste Reaktion auf die Aktion „Hungerstreik der letzten Generation“ war.

Interview von Fabian Ekstedt mit Dr. Felix Peter – 01.09.2021 – 10:08 Minuten

Soweit der Diplom-Psychologe Dr. Felix Peter, der als Pressesprecher der Psychologists for Future uns half den Hungerstreik der Klimaaktivist*innen einzuordnen. Falls auch Sie unter der Aussicht auf die drohende Klimakatastrophe leiden und Hilfe suchen, oder einfach nur weitere Informationen suchen, unter: www.psy4f.org helfen ihnen Fachkräfte weiter.