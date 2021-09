Mobilitätswende-Camp in München – jetzt doch zugelassen

Manch eine Müncherin mag es vielleicht noch überraschen, aber in weniger als einer Woche findet in der ganzen Stadt die IAA Mobility statt. Vom 7. – 12.09. präsentieren dann große Auto-Hersteller ihre neuen Modelle auf der „weltweit größten Mobilitätsmesse“. Während die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, hat auch die Klimabewegung nicht geschlafen und ihren Widerstand angekündigt. Auf der Theresienwiese soll deshalb ein „Mobilitätswende Camp“ entstehen. Bisher scheiterten die Veranstalter*innen jedoch noch an der Stadtverwaltung. Wir sprachen mit Vanessa Probst, Sprecherin des Organisationsteams, die uns die Widrigkeiten rund um die Planung des Camps schildert.

Interview von Jimmi Tammelleo mit Vanessa Probst – 01.09.2021 – 05:09 Minuten