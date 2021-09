Lara Nixel und Theresa Thanner im Studio

So sehr die IAA auch in der Kritik ist, eines hat sie wohl nachweißlich nach München gebracht: Mobilität und Stadtentwicklung sind aktuell in aller Munde. Das heißt aber nicht, dass sich die Münchnerinnen und Münchner nicht auch zuvor schon mit der Frage beschäftigt hätten, wie schön ihre Stadt ohne stinkende, platzverbrauchende und Menschenleben gefährdende Gefährte wäre, ganz von unabhängig der „Wir feiern das Auto und die Individualmobilität“-Messe.

So bekamen wir bei LORA heute einen Überraschungsbesuch von zwei Studentinnen der TU München.

Lara Nixel und Theresa Thanner versuchen für die Masterarbeit ihres Architektur-Studiums Ideen zu entwickeln die die Münchner Altstadt lebenswerter machen. Und sie sind schon soweit gekommen, dass sie für diesen Samstag in ein teilweise von Autos befreites Hackenviertel einladen. Nur, wo ist das Hackenviertel eigentlich?

Interview von Fabian Ekstedt mit Lara Nixel und Theresa Thanner – 01.09.2021 – 07:46 Minuten

Soweit Lara Nixel und Theresa Thanner über ihr Projekt Hackenviertel – jetzt mal ehrlich. Die beiden Architektur-Studentinnen laden für kommenden Samstag, den 04. September Münchnerinnen und Münchner ein, sich das vergessene Hackenviertel in der Altstadt mal wieder als lebenswerten und belebten Ort vorzustellen. Alle sind herzlich eingeladen den kleinen Platz in der Hackenstraße 11 hinter der Sendlingerstraße zu besuchen. Diesen Samstag von 12-21 Uhr.