Das LORA Programm zur IAA – 06. bis 13. September

„Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt!“ – Das ist der Titel der Sendereihe mit der LORA München während der IAA Mobility die vielen Projekte, die vom 7. bis 12. September im öffentlichen Raum stattfinden, dokumentieren, begleiten und deren Ideen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen wird. Damit die Mobilitätswende nicht nur auf der Straße stattfindet, sondern auch in den Köpfen der Menschen ankommt, ist LORA sogar bis einschließlich 13. September mit täglichen Sondersendungen und Beiträgen on Air.

Datum + Uhrzeit Inhalt Dauer Sendung Mo. 06.09.21 18-19 Uhr Interviews mit Frau Habenschaden und Herrn Dunkel und fünf Mobilitätsexpert*innen aus der Zivilgesellschaft + Ausblick auf Mobilitätskongress 15 Min LORA Magazin Di. 07.09.21 17-18 Uhr Wir berichten vom städtischen Mobilitätskongress, der zeitgleich zur IAA stattfindet und stellen dabei die vielen Projekte im öffentlichen Raum vor, die beispielgebend für eine Mobiliätswende sein sollen. Zum Beispiel das Sommerexperiment Parkstraße; das Reallabor Maxtor, Open Q Auto oder Du; das niederländische Kreuzungsdesign oder Stadtverführung des Referats für Stadtverbesserung 58 Min Trotz alledem Di. 07.09.21 18-19 Uhr Aktuelles von den Projekten und Protesten rund um die IAA und dem städtischen Mobilitätskongress – Unter anderem: Blockade auf der A96 Germering-Unterpfaffenhofen 15 Min LORA Magazin Mi.

08.09.21

18-19 Uhr Aktuelles von den Projekten und Protesten rund um die IAA und dem städtischen Mobilitätskongress 15 Min LORA Magazin Do. 09.09.21 17-18 Uhr Sondersendung zur Internationalen Automobilausstellung (IAA), dem alternativen Mobiliätskongress #KonTraIAA, den Protestveranstaltungen und neuen nachhaltigen Mobiliätsformen 58 Min Spezial Do. 09.09.21 18-19 Uhr Aktuelles von den Projekten und Protesten rund um die IAA und dem alternativen Mobilitätskongress #KonTraIAA ca. 15

Min LORA Magazin Fr.

10.09.21

18-19 Uhr Aktuelles von den Projekten und Protesten rund um die IAA, Berichte von der IAA und dem alternativen Mobiliätskongress #KonTr 15 Min LORA Magazin Mo.

13.09.21

17-18 Uhr Sondersendung: Rückblick auf eine Woche Mobilitätsfokus, Protest, Ideen und Kongresse mit Mitschnitten, O-Tönen und Interviews 58 Min Spezial Mo. 13.09.21

18-19 Uhr Berichte von der Großdemonstartion und der Sternfahrt vom Samstag ca. 15 Min LORA Magazin Mi.

15.09.21

19-20 Uhr Anrufer*innensendung zur öffentlichen Nachbesprechung der vielfältigen Proteste und Einordnung der vielen neuen Ideen in der letzten Woche – live und zum Mitreden. Eine Gegensprechanlage 58 Min Arbeit, Brozeit, Freizeit Zusammenfassung der fest eingeplanten Sondersendungen zur IAA bei LORA München – Nach Ausstrahlung werden die Sendungen und Beiträge in der jeweiligen Spalte zum Nachhören verlinkt.

Und das ist konkret geplant:

Das ist nur ein kleiner Ausblick auf das LORA Programm zur IAA. Als Freies Radio senden bei LORA über 100 eigenständige Redaktionen, die mit ihrem eigenen Blick und in manchen Fällen auch in ihrer eigenen Sprache über die Ereignisse in München berichten.

Die hier vorgestellten und fest geplanten Projekte werden unterstützt durch das Mobilitätsreferat München (Sendungen von 06.-13.09.) und der Bürgerstiftung München (Anrufer*innensendung am 15.09.).

LORA München ist als Freies Radio unabhängig von Einflussnahme und pflegt eine Berichterstattung „von unten“. Unsere Redakteur*innen sind ehrenamtlich aktiv und berichten eigenständig davon, was sie sehen und hören.

Logo von LORA München

Und das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München