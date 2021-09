In der Sendung Freie Radios bei LORA München hören wir heute, am 7. Septemtber ab 20 Uhr Ausschnitte aus einem Podiumsgespräch von Attac Österreich unter dem Titel „Die Zukunft unserer Gesundheit zwischen Profit und Solidarität“.

Auch wenn sich die politischen Rahmenbedingungen in einigen Details bei unseren Nachbarn von den unsrigen unterscheiden, sind doch die wesentlichen Probleme und Konflikte hierzulande die selben. Auch Frau Bärbock hatte da in der „Wahlarena“ am Montag nur unkonkrete Lippenbekentnisse zum Thema Pflege oder Therapie anzubieten.

Wichtige Fragestellungen waren: Welche Rolle spielen Profitinteressen heute im Gesundheitssystem? Wie kann eine solidarische Gesundheitsversorgung aussehen und welche Bündnisse und Forderungen brauchen wir dafür? Und was bedeutet globale Gerechtigkeit in der Pandemie und in der Gesundheitspolitik?

Wir hören eine Sendung der Redaktion „Pflegestützpunkt“ bei Radio Helsinki, Graz. Auf https://www.freie-radios.net/110885 und bei Radio Helsinki gibt es die ausführliche Ankündigung zur Podiumsdiskussion sowie Links zum Anhören der Podiumsiskussion.

Sendetermin Di., 7.9.2021 20Uhr auf UKW 92.4 und über DAB+

Wiederholungen Mi 8.9.2021 um 5 und 14 Uhr über DAB+

alles natürlich zeitgleich über Internet-Livestream. Dort ist die Sendung zusätzlich nochmal am Samstag ab 10 Uhr zu hören. Und das Originalgespräch jederzeit über obige Links.