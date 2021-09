Mobilitätsprojekte im öffentlichen Raum: „OpenQ – Auto oder Du?“

Am Dienstag, den 7. September, hat die Internationale Automobilausstellung (IAA) begonnen. Zeitgleich mit der Automesse findet auch der 1. Münchner Mobilitätskongress statt. Mit den Veranstaltungen in der alten Kongresshalle und im Verkehrszentrum des Deutschen Museums werden auch zahlreiche Projekte im öffentlichen Raum durchgeführt, mit denen eine nachhaltige Mobilitätswende in der Praxis erprobt werden soll.

LORA München stellt alle acht vom städtischen Mobilitätsreferat geförderten Projekte vor. In diesem Beitrag haben wir mit Christian Hadaller und Markus Sowa von der Kooperative Großstadt eG gesprochen. Die Kooperative veranstaltet vom 07.09. – 14.09.2021 das Festival „OpenQ – Auto oder Du?“ auf dem St-Quirin-Platz in München-Giesing.

–

Im Anschluss haben wir noch mit zwei Unterstützerinnen des Festivals gesprochen und wollten wissen, warum sie dabei sind:

–

Unterstützt wurde der Beitrag durch das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München.