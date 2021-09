Alle Beiträge auf einen Blick!

Zeitgleich mit der Automesse IAA findet der 1. Münchner Mobilitätskongress statt. Mit den Veranstaltungen in der alten Kongresshalle und im Verkehrszentrum des Deutschen Museums werden auch zahlreiche geförderte Projekte im öffentlichen Raum durchgeführt, mit denen eine nachhaltige Mobilitätswende in der Praxis erprobt werden soll.

Und damit die Mobilitätswende nicht nur auf der Straße stattfindet, sondern auch in den Köpfen der Menschen ankommt, wird LORA alle Mobilitätsprojekte in dieser Woche vorstellen und vom Mobilitätskongress berichten.

–

Hier die Links zu allen bisher gelaufenen Sendungen und Beiträgen in Reihenfolge der Veröffentlichung:

–

Sendung 1: Wie kann die Stadt den Autoverkehr reduzieren?

Mobilitätsprojekte im öffentlichen Raum: das „Sommerexperiment Parkstraße“ der Münchner Initiative Nachhaltigkeit

Mobilitätsprojekte im öffentlichen Raum: die „Stadtverführung“ des Referats für Stadtverbesserung

Sendung 2: „Erdlink“ – „Stadtverführung“ – „Sommerexperiment Parkstraße“

Mobilitätsprojekte im öffentlichen Raum: der „Erdlink“ des Kartoffelkombinats

Mobilitätsprojekte im öffentlichen Raum: der Leih-E-Mobil-Service des Behindertenbeirats der Stadt München

Sendung 3: Zukunft der Mobilität in der Stadt

Mobilitätsprojekte im öffentlichen Raum: das Projekt „FreiRAUM-Viertel“ im südlichen Bahnhofsviertel

Mobilitätsprojekte im öffentlichen Raum: „Die sichere ADFC-Kreuzung“ des ADFC Bayern

Sendung 4: „Die sichere ADFC-Kreuzung“ – das „FreiRAUMviertel“ – der „Leih-E-Mobil-Service“

Mobilitätsprojekte im öffentlichen Raum: das „Reallabor Maxtor“ der Initiative Prannerstraße

Mobilitätsprojekte im öffentlichen Raum: „OpenQ – Auto oder Du?“ der Kooperative Großstadt eG



Unterstützt wird die Sendereihe „Neue Mobilitätskonzepte braucht die Stadt!“ durch das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München.