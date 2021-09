(no) IAA – und jetzt? – Die ganze Sendung zum Nachhören

Es ist vorbei und die IAA und alle Proteste verstummen. Wir wollten aber wissen: Was bleibt? Was waren die Ideen, die uns überzeugt haben, für eine nachhaltiger Mobilität? Was waren die Protestformen die funktioniert haben und zum Umdenken anregten? Was für Lehren ziehen wir aus diesen Tagen der Mobilitätsmesse und Mobilmachung gegen sie? Was bleibt davon für München?

Darüber haben in einer Live-Sendung gesprochen: Ralf Schauer (Attac) und die LORA Redakteur*innen: Martina Helbing, Jimi Tammelleo und Fabian Ekstedt – und Hörer*innen, die ihre persönlichen Eindrücke mit uns austauschten.