IAA: Referent der Bremer Umweltsenatorin von der Polizei gestoppt

Während der IAA Mobility war die Stimmung in der ganzen Stadt angespannt. Die Polizei war damit beauftragt, die in der Stadt verteilten Open Spaces und Messestände vor Störungen durch Klimaaktivist:innen zu beschützen. Die Klimaaktivist:innen wiederum hatten zum Ziel den „reibungslosen Ablauf der IAA zu stören.“ Wie verhärtet die Fronten auf Seiten der Polizei dabei waren, zeigt der Fall Michael Glotz-Richter. Richter, Referent für nachhaltige Mobilität der Bremer Umwelt-Senatorin Dr. Maike Schäfer, war auf dem Weg zu einer Podiumsdiskussion auf dem Messegelände, als Securities & Polizei ihn festhielten und umringten. Die Podiumsdiskussion wurde in Kooperation mit dem Verband der Deutschen Automobilindustrie ausgerichtet, dem Veranstalter der IAA. Der Fall sorgte daher für Aufsehen. Wie es dazu kam und über was Herr Richter auf der Podiumsdiskussion sprechen wollte, hören Sie im Interview.

Interview von Jimi Tammelleo mit Michael Glotz-Richter – 22.09.2021 – 7:55 Minuten