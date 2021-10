Out of the closet – EU Urteil wurde falsch übersetzt zur tödlichen Gefahr für LGBTIAQ*-Flüchtlinge

Einem unglaublichen Skandal im Bundesamt für Migration, das für die Entscheidungen erster Instanz bei Asylanträgen zuständig ist, ist der Lesben- und Schwulenverband Deutschland gerade auf die Schliche gekommen…

Von Patrick Dörr, Vorstandsmitglied des LSVD, lassen wir uns erklären, was da passiert ist – genauer: Wie es möglich war, dass – angeblich durch einen simplen Übersetzungsfehler – wie gesagt: ANGEBLICH! – ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Verfolgung von Schwulen und Lesben aus dem Jahre 2013 jahrelang in sein komplettes Gegenteil verkehrt wurde, dass wegen eines europäischen Richterspruchs, den es so nie gab, viele geflüchtete Schwule und Lesben abgelehnt und z.B. in den Iran, Pakistan, die schlimmsten Verfolgerstaaten abgeschoben wurden, was so mancher von Ihnen nicht überlebte?

Alles nicht ganz leicht zu verstehen, aber dafür nehmen wir uns jetzt Zeit! Wir hören Patrick Dörr vom LSVD…

Interview von Andrasch Neunert mit Patrick Dörr – 30.09.2021 – 16:05 Minuten