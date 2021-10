KPÖ stimmenstärkste Partei bei Graz-Wahl

Am 5.10.2021 ab 20 Uhr hören Sie auf dem Sendeplatz für andere Freie Radios eine Sendung der Nachrichtenredaktion „VON UNTEN“ bei Radio Helsinki Graz mit einer Nachbereitung des dortigen Wahlausgangs.

Zeitgleich zur Bundestagswahl in Deutschland fanden in Österreich einige regionale Wahlen statt. In Graz, Hauptstadt des Bundeslandes Steiermark, gewann dabei die KPÖ die Mehrheit der Stimmen im Gemeinderat. Das hat in anderen Regionen Überraschungen und antikommunistische Reflexe hervorgerufen, zumal linke, soziale und solidarische Themen gesellschaftlich und in der Medienaufmerksamkeit vom neoliberalen und rechten Mainstream in den Hintergrund gedrückt sind.

Die Redaktion VON UNTEN bei Radio Helsinki, die die Situation vor Ort gut kennt und für die dieser Wahlsieg keine Überraschung war, analysierte im Gespräch mit Leo Kühberger (Historiker mit Forschungsschwerpunkt „Soziale Bewegungen“, ehemaliger Programmverantwortlicher des KPÖ-Bildungsvereins in Graz) die Ergebnisse der Grazer Gemeinderatswahlen. Sie sprachen darüber, warum es für sie keine Überraschung ist, dass die KPÖ (Kommunistische Partei Österreich) die meisten Stimmen erhielt, sowie über den Rücktritt von Siegfried Nagl als Resultat der Wahl, über Koalitionsmöglichkeiten und vieles mehr. Zu hören außerdem Elke Kahr, Claudia Klimt-Weilthaler und Ernest Kaltenegger mit ersten Eindrücken zum Ergebnis am Wahlabend. Und es gibt ein Statement von Judith Schwentner von den Grünen, die 2. Gewinner*innen der Wahl, über ihre Bereitschaft eine Koalition mit der KPÖ einzugehen und Elke Kahr als Bürgermeisterin zu bestätigen.

Die Sendung kann auch auf freie-radios.net nachgehört und herunter geladen werden.

Sendetermin: Dienstag, 5. Oktober 2021 ab 20 Uhr auf UKW 92.4 und über DAB+

Wiederholungen: Mittwoch, 6. Oktiober 2021 um 5 und um 14 Uhr über DAB+

zeitgleich natürlich auch über den Internet-Livestream, dort zusätzlich am Samstag 9.10.21 ab 10 Uhr

Beitragsbild: (C) Ralf Roletschek, GFDL 1.2