Gerade hat in Berlin der Volksentscheid „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ eine Mehrheit bekommen. Gentrifizierung und Wohnungsmangel sind nicht nur in Berlin ein Problem. Auch und gerade die Münchner:innen können ein Lied davon singen. Ein besonders drastisches Beispiel dafür ist die Türkenstraße im Münchner Univiertel. LORA-Mitarbeiter Jakob Mainz war vor Ort.

Gebauter Beitrag von Jakob Mainz – 05.10.2021 – 8:50 Minuten