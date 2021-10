Die Hochhausdebatte in München – Interview mit Anna Hanusch von den Grünen

Wie stehen die Grünen zur Hochhausdebatte in München? Besteht hier wirklich Einigkeit zwischen FDP und Grünen?

Direkt im Anschluss an das Gespräch mit Fritz Roth von der FDP haben wir Anna Hanusch von den Grünen interviewt. Sie sitzt ebenfalls im Stadtrat, ist Fraktionsvorsitzende ihrer Partei und Architektin. Wir haben Sie gefragt, ob es stimmt, dass FDP und Grüne in der Hochhausfrage einer Meinung sind.