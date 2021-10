Die Hochhausdebatte in München – Interview mit Fritz Roth von der FDP

Frankfurt, New York – München? Wie stehen Sie zur Hochhausdebatte? Braucht München Häuser über 100 Meter, um die Flächenversiegelung klein zu halten und Wohnraum zu schaffen? Oder stellen die Türme der Frauenkirche aus gutem Grund eine quasi-natürliche Höhengrenze dar? Immer wieder kommt die Hochhausdebatte in München auf – nun ist neuer Bürgerentscheid geplant. Der Landtagsabgeordnete der CSU Robert Brannekämper und der ehemalige SPD-Stadtrat Wolfgang Czisch haben dazu einen Verein namens „Hochhausstopp“ gegründet. Sie haben zwei Forderungen: 1. Sollen die Pläne zu den zwei 155-Meter-Türmen an der Paketposthalle gestoppt werden. 2. Sollen auch stadtweit in Zukunft keine Häuser bis oder über 80 Meter gebaut werden dürfen.

Das jedoch gefällt nicht allen Parteien. Insbesondere die FDP wettert gegen CSU-Politiker Robert Brannekämper und seinen geplanten „Hochhausstopp“. Wir haben mit Fritz Roth gesprochen, der für die FDP im Stadtrat und im Bauauschuss sitzt. Was stört ihn an dem geplanten Bürgerentscheid?