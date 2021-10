Kulturraum München – Mehr als die Vermittlung von kostenlosen Kulturtickets für Geringverdienende

Nicht jeder hat genügend Geld übrig, um sich in München den Eintritt ins Theater, in Konzerte oder ähnliches zu leisten. Deshalb gründete Sabine Ruchlinski mit einer Kollegin vor über 10 Jahren den Verein „Kulturraum München“. Dieser vermittelt kostenlose Tickets für Kulturveranstaltungen an Münchner Bürger*innen und Familien.

Wer kann sich wie bei Kulturraum München anmelden? Für welche Kulturveranstaltungen gibt es Tickets? Welches Resümee kann nach 10 Jahren Kulturraum München gezogen werden?

Unsere Kollegin Anita Härle war vor Ort bei Kulturraum München und klärte diese Fragen. Und noch mehr. Zudem lernte sie zwei Teilnehmer der Projekte des Vereins „Kulturkick“ und „MixMuc“ kennen. In der nächsten guten halben Stunde erfahren sie, was Kulturraum München alles zu bieten hat.

Interviewpartner*innen:



Sabine Ruchlinski Geschäftsführerin KulturRaum München

Sophie Marshall Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit KulturRaum München

Alexia Teilnehmerin Kulturkick

Ricky Mitglied MixMuc