Lützerath ist eine kleine Ortschaft in Nordrheinwestfalen. Und auf dem Weg zu einem symbolträchtigen Ort zu werden. Durch Lützerath verläuft nämlich die 1,5 Grad Grenze. Was es damit auf sich hat, das hören Sie nun in folgendem Beitrag. Unsere Kollegen und Kolleginnen Ulrich Türk, Elisabeth Frank, Trixi Fuchs und Beate Merkel waren für uns in Lützerath und haben spannende Aufnahmen gemacht, die Jakob Mainz zusammensetze. Wie es dazu kam, erzählt uns zunächst Ulrich Türk.

Geabuter Beitrag – 15.10.2021 – 6:13 Minuten