Der 20. Bundestag ist gewählt – wo sind die Frauen?

Unser neuer Bundestag besteht aus 736 Abgeordneten. Warum gibt es eigentlich schon wieder 27 mehr Mandate mehr als im letzten Bundestag, wo es nur 709 Mandate waren? Und wie sieht es zukünftig mit dem Frauenanteil aus?

Gerade mal 34 Prozent Frauen sind im 20. Deutschen Bundestag vertreten, von Parité sind wir also weit entfernt. Wie sollten es Frauen auch in den Bundestag schaffen, wenn ein Wahlkampf weitgehend von den Kandidat*innen selbst bezahlt werden muss? Alle wissen, dass Frauen konstant weniger Geld verdienen als Männer, was jährlich über den Gender-Pay-Gap ermittelt wird.

Wir hören eine Analyse von Dr. Silke Laskowski, Professorin für öffentliches Recht, die ihre 2. paritätische Wahlprüfbeschwerde am 26. November einlegen wird. Mehr Informationen über die Wahlprüfbeschwerde sind erhältlich unter www.parite.eu.

Beitrag nachhören: