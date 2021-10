Sendung: Blick hinter die Kulissen des Fairen Handels Teil 5

Mit der Sendereihe „Blick hinter die Kulissen: Akteur*innen, Wege und Stationen des Fairen Handels“ wollen wir den Fairen Handel wieder stärker ins Bewusstsein der Verbraucher*innen rücken. Mit Produzent*innen, Importeuren, Händler*innen, Verbänden, Siegelorganisationen, Läden und Verkaufsstellen, mit der engagierten Zivilgesellschaft und Verbraucher*innen diskutieren wir über die Situation im Fairen Handel, schauen hinter die Kulissen und besprechen wichtige Themen und Kontroversen. Dabei geht es auch immer, um die Frage, was den Fairen Handel ausmacht.

In dieser Sendung wollen wir wissen: Was kann die Politik tun, dass der konventionelle Handel mit dem globalen Süden nicht unter ausbeuterischen Bedingungen stattfindet. Und: Was kann die Politik für den Fairen Handel im engeren Sinne tun?

Dazu hören wir den scheidenden Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller, Andrea Fütterer, Vorstandsvorsitzende Forum Fairer Handel, Christoph Steinbrink, Trainer für Globales Lernen und Gründer des Zentrums für Globales Lernen an der Uni Bayreuth, Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum, Maja Volland, Politische Referentin des Forums Fairer Handel und Dieter Overath Vorstandsvorsitzender von Fairtrade Deutschland. Dabei geht es unter anderem um das deutsche Lieferkettengesetz, das neue gefasste, aber weniger bekannte Lieferkettengesetz im Agrarbereich, es geht um unfaire Handelsverträge, konkrete Schritte um den fairen Handel zu unterstützen und vieles mehr. Zudem schildert uns Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie Bayern e.V., den Stand der Verhandlungen zum UN-Binding-Treaty, das ist quasi ein Lieferkettengesetz auf globaler Ebene.

