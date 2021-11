Schmeckt’s jetzt? – Die große interaktive Nachbesprechung des Münchner Klimaherbsts

Scheckt’s? Klima geht durch den Magen – Das war der Titel des diesjährigen Münchner Klimaherbsts… Nach vielen Veranstaltungen zum Thema Ernährung und Klima, fragen wir die Organisator*innen am Donnerstag den 11.11.21 von 17-19 Uhr: „Schmeckts jetzt besser?“ Maria Weise wird uns im Studio vom diesjährigen Klimaherbst berichten und Sie können anrufen und mit diskutieren. Egal ob Kritik, Vorschläge, Lob oder eigene Einblicke – rufen Sie an und bringen Sie sich ein!

Und danach, von 19-21 Uhr: „So schmeckt’s besser – legt eure Vorschläge auf den Tisch!“

Sechs Wochen lang diskutierte München im Klimaherbst über Ernährung.

Ab 19 Uhr wollen wir aus Euren Zu-Taten ein Klimaschutz-Zukunftsmenü zusammenstellen.

Was können „wir“ in München auf den Weg bringen, um das Klima zu schützen? Ruft an, bringt Eure Vorschläge ein und gewinnt bis zu 300 Euro.

Studiogast u.a. : Daniela Schmid vom Münchner Ernährungsrat.

Klima und Ernährung am 11.11. von 17-21 Uhr bei LORA München!

Die Anrufer*innen-Sendung mit Unterstützung der Bürgerstiftung München.