Zur Innenministerkonferenz – Bayrischer Flüchtlingsrat fordert Bleiberegelung für afghanische Asylsuchende und Geduldete

Es ist wieder Innenministerkonferenz. Diesmal tagen die Innenminister der Länder vom 1.-3. Dezember in Stuttgart. Und Innenministerkonferenz heißt immer auch, dass vieles was schief läuft dort an der richtigen Adresse ist. Wie Beispielsweise die Situation von Afghanischen Geflüchteten in Deutschland, die bisher keinen Aufenthaltsstatus haben, aber jetzt nicht mehr abgeschoben werden dürfen. Wir sprachen dazu mit Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat, aber wollten von ihm davor noch eine schnelle Einschätzung haben, ob jetzt alles gut wird, wenn Horst Seehofer nicht mehr Innenminister ist.

Interview von Fabian Ekstedt mit Alexander Thal – 01.12.2021 – 10:15 Minuten

Link zur Petition: https://chng.it/Vb8Gq8fDdP