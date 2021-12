Audiostreifzug durch den Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

In der ersten Sendung über den Münchner Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt stellen wir den Stadtbezirk als Ganzes vor. Dabei geht es um die verschiedenen Viertel, die den Stadtbezirk prägen, wir sprechen über die Verkehrs- und Wohnsituation, über zu wenig Grün und vieles mehr.



Unsere Interviewpartner*innen sind Beate Bidjanbeg vom Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Stadtrat Andreas Schuster und viele Menschen, die wir im Stadtbezirk auf der Straße getroffen haben. Von ihnen wollten wir wissen, ob es sich gut leben, wohnen und arbeiten lässt in Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Die Sendung wurde produziert von LORA München in Kooperation mit der Radiogruppe der Mathilde-Eller-Schule in der Klenzestraße.

