Audiosstreifzug: das Gärtnerplatz- und Glockenbachviertel

Das Gärtnerplatz- und das Glockenbachviertel sind belebte Ausgehviertel, aber auch beliebte Wohnviertel. Was nicht immer ganz so gut zusammenpasst, wie wir in der Sendung hören werden. Wir schauen heute auch auf die Verkehrssituation in den beiden Vierteln, insbesondere geht es uns da um die Fraunhoferstraße, eine wichtige Geschäftsstraße des Viertels.

Wir stellen das Münchner Marionettentheater und die Glockenbachwerkstatt vor. Außerdem haben wir beim Westermühlbach vorbeigeschaut und zeigen euch, wie wichtig Stadtbäche für eine Großstadt sind. Wir haben dem Alten Südfriedhof einen Besuch abgestattet. Und wir erzählen euch was im Sommer auf dem Holzplatz los war.

Die Sendung wurde produziert von LORA München in Kooperation mit der Radiogruppe der Mathilde-Eller-Schule in der Klenzestraße.

