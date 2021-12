10. Türchen im LORA-Adventskalender – My Body My Choice

In unserer Sluttalk Folge „My Body My Choice“, die am 27. Mai lief, nähern wir uns dem Thema Schwangerschaftsabbruch.

Die rechtliche Lage in Deutschland fußt auf dem 150 Jahre alten Paragraph 218, welcher Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verbietet. Wir besprechen, welche Hürden Betroffene nehmen müssen, um legal eine Schwangerschaft beenden zu können; an wen man sich wenden kann – und geben Hinweise zum medizinischen Ablauf eines Schwangerschaftsabbruchs. Auch die rechtliche und gesellschaftliche Lage in anderen Ländern nehmen wir in diesen Diskurs mit auf.

Die sogenannte ProLife Szene, der selbsternannte Lebensschützer:innen angehören, versucht unterdessen die Modernisierung und Aufklärung dieses Themenbereichs zu unterbinden, nutzt traditionelle Rollenbilder und vermeintliche Christlichkeit um Betroffene einzuschüchtern und zu manipulieren.

Wir nähern uns von verschiedenen Seiten und versuchen insbesondere auch persönliche Erfahrungsberichte mit in unseren Podcast einzubringen. Auch nach wie vor weiterbestehenden Mythen, die sich um das Thema ranken, nehmen wir unter die Lupe.

My Body My Choice steht dafür, die Wahl zu haben: seine eigens gewählte Sexualität ausleben zu können und das Recht auf reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung.

My Body My Choice – Erstausstrahlung am 27.05.2021 – Länge: 43:38 Min.

Falls Sie bessere Grafiken und direktere Veröffentlichungen unserer Beiträge wünschen, würden wir uns sehr über eine Spende von Ihnen freuen. Informationen dazu finden Sie hier, oder aber Sie gehen direkt über Betterplace (die Spende an Betterplace können Sie ebenfalls einstellen).