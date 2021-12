Audiostreifzug: das südliche Bahnhofsviertel

In unserer Reihe „Audio-Streifzug durch den Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt“ geht es diesmal um das südliche Bahnhofsviertel. Ein sehr lebendiges, buntes Viertel – leider fehlts in den Straßen an Grün, es hat zu viel Verkehr, die Gentrifizierung schreitet voran und es gibt – auch deshalb – zu viele Hotels. Das alles und noch einiges mehr wird Thema in der Sendung sein.



Mit einer Gruppe des Offenen Ganztag an der Grundschule an der Schwanthalerstraße haben wir den Stadtteil erkundet, Interviews geführt, waren im Nähwerk und wir haben natürlich auch ihre Schule vorgestellt. Begleitet wurden sie von Waltraud Stocker, der Betreuerin der Gruppe.

Es geht um die Parkletts, die im Sommer im Bahnhofsviertel zeitweise aufgestellt waren, darüber haben wir mit Paul Bickelbacher, Münchner Stadtrat und langjähriges Mitglied des Bezirksausschuss gesprochen und ihn gleich über das ganze Viertel befragt.

Wir waren im Infozentrum Migration und Arbeit der AWO und haben mit dem Berater und Streatworker Ercan Öksüz gesprochen.

Und gleich am Anfang stellen die Schüler*innen den „Zirkus Trau Dich“ vor und zum Schluss sind wir im „Nähwerk“ zu Gast.

Mitgearbeitet hat die offene Ganztaggruppe der 4b mit den Schüler*innen Andrea, Gabriel, Lion, Sorea und Tina.

–