Sendung: Blick hinter die Kulissen des Fairen Handels Teil 8

Mit der Sendereihe „Blick hinter die Kulissen: Akteur*innen, Wege und Stationen des Fairen Handels“ wollen wir den Fairen Handel wieder stärker ins Bewusstsein der Verbraucher*innen rücken.

Wir sprechen mit Produzent*innen, Importeuren, Händler*innen, Verbänden, Siegelorganisationen, Läden und Verkaufsstellen, mit der engagierten Zivilgesellschaft und Verbraucher*innen über die Situation im Fairen Handel und diskutieren wichtige Themen und Kontroversen. Dabei geht es auch immer, um die Frage, was den Fairen Handel ausmacht.



Haben wir in der siebten Sendung vor allem auf die Produzent*innen des Fairen Handels geschaut, also auf den Anfang der Wertschöpfungskette, schauen wir in der achten und letzten Sendung auf das Ende, auf die Verbraucher*innen. Mit ihnen haben wir über den Fairen Handel gesprochen, was und wo sie einkaufen, wie man den Fairen Handel stärker unterstützen könnte und vieles mehr. Aber auch Fairhandelsexpert*innen kommen der Sendung zu Wort.

