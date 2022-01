Free Ella! – Schon über 400 Tage Haft nach der Danni Waldbesetzung

Auch wenn fast alle sich einig sind, dass dem Klimawandel massiv entgegengearbeitet werden muss, werden diejenigen, die konkrete Maßnahmen einfordern, immer wieder kriminalisiert.

Besonders Proteste die eine Mobilitätswende einfordern und sich dem Bau von Autobahnen entgegenstellen, kommen regelmäßig mit der Polizei und deren Zwangsmaßnahmen in Berührung. Aktuell läuft ein Berufungsprozess in Giessen, bei dem eine Klimaaktivistin, genannt Ella, vor Gericht steht, nachdem sie im letzten Jahr zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt wurde. Was es mit dem Fall auf sich hat fragten wir Mara. Sie war bei der Waldbesetzung im Dannenröder Forst dabei, wo auch Ella festgenommen wurde. Als erstes baten wir sie nochmal zu erklären, um was es bei der Danneröder Walbesetzung ging.

Interview von Fabian Ekstedt mit Mara – 19.01.2022 – 12:15 Minuten

Weitere Informationen finden Sie unter: wald-statt-asphalt.net/free-ella/