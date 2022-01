2. Teil Klima in Bewegung – Münchner Grundsatzbeschluss II

In der zweiten Sendung der neuen Sendereihe „Klima in Bewegung“ geht es tagesaktuell um eine Stadtratsentscheidung in München. Nachdem der Stadtrat Ende 2019 den Klimanotstand ausgerufen und gleich das Ziel der klimaneutralen Stadt 2030 formuliert hat, müssen jetzt auch die passenden Maßnahmen folgen. Ein ganzes Paket der dafür benötigten Maßnahmen ist im sogenannten Grundsatzbeschluss II enthalten, über den der Stadtrat eure entschied. Wir haben Stimmen vom Protest der Klimabewegung vor der Stadtratssitzung zusammengetragen. Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps.

2. Sendung Klima in Bewegung – 19.01.2022 – 18:06 Minuten