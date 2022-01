3. Teil Klima in Bewegung – Schneechaos in Griechenland, Radl-Demo in Landshut und Offener Antikapitalistischer Klimatreff

In der dritten Sendung der Sendereihe „Klima in Bewegung“ haben wir Themen auch außerhalb Münchens für euch vorbereitet. Aus Griechenland hören wir vom Schneechaos und fragen bei unserem Kollegen Costas nach, ob schon diskutiert wird ob da der Klimawandel Schuld trägt. Wir schauen vor die Tore Münchens nach Landshut, wo aktuell Streit um die Zukunft des Metzentals herrscht. Weil jetzt nur noch von einem Schutzgebiet und nicht mehr von einem Landschaftsschutzgebiet gesprochen wird, wird für den kommenden Samstag, 29.01.2022, zu einer Radl-Demo aufgerufen. Der FFF-Aktivist Lorenz und die Anwohnerin Sabine erzählen uns dazu mehr. Und wir schauen auch auf ein Gerichtsverfahren. Der Aktivist Luis vom Offenen Antikapitalistischen Klimatreff in München stand heute vor Gericht, nach einer Aktion zur Solidarität mit den Streikenden bei der Bahn. Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps.

3. Sendung Klima in Bewegung – 26.01.2022 – 18:05 Minuten