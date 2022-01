Selbstversuch von Vincent Konrad eines autofreien Lebens

©oekom

Autofreies Leben- Wie gut ist dies in unserer heutigen Zeit überhaupt möglich? Der Autor Vincent Konrad wagt den Selbstversuch und lebt ein Jahr autofrei. In seinem Buch „Leben ohne Wagen wagen“ schreibt er über seine Erfahrungen und auch über seine Probleme, sein Auto loszulassen.

Unsere Kollegin Anita Härle hat sich mit Vincent Konrad getroffen und sich über seinen Selbstversuch ausgetauscht. Herr Konrad hat am Anfang seines Buches folgendes geschrieben: „Überall hin fahren zu können, machte einen Teil meiner Identität aus. Ich bin mobil, ich bin frei.“

Wie ist er dann trotzdem auf die Idee gekommen, ein Jahr autofrei leben zu wollen?

Interview mit Vincent Konrad

