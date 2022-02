Wochenprogramm KW 5 2022

5. Montag im Monat, 31. Januar 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gerys und Tarys Favourites – Portrait: Spider Murphy Gang, Teil 2. Eine Band, die nicht nur Rock’n’Roll spielt, sondern auch auf der Neuen Deutschen Welle mitsurfte und immer ein bisserl zeitkritisch die Welt beobachtet und singt und spielt, wie’s ist, und die mittlerweile Kultstatus hat. Unser Gast (coronabedingt am Telefon) ist Günther Sigl, Bassist und Sänger der Spider Murphy Gang.

17.00 Uhr: LORA aus dem EWH (EineWeltHaus) – Angst und Macht in demokratischen Staaten

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Eine-WeltReport des Nord-Süd-Forums

20.00 Uhr: Nord-Süd-Forum – Nachhaltigkeit

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – die kurdische Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – Mit Neuerscheinungen aus der Welt des Folk; bis auf eine Ausnahme mit europäischen Wurzeln. U.a. mit Mec Yek, Dowdelin, Barney Murphy, Reverend Gary Davis und Doc Watson.

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02.00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst

04.00 Uhr: Time for Jazz – Avantgarde mit Ernst

05.00 Uhr: KabarettuKleinkunst mit Renate Anraths -„Hepp, ich bin der Harlekin“. Eine Adieu-Sendung mit den wunderbaren Liedern von Ernst Stankowsky, Schauspieler, Entertainer und Chansonnier, der vorgestern, am 26. Januar gestorben ist.

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: KabarettuKleinkunst mit Renate Anraths -„Hepp, ich bin der Harlekin“. Eine Adieu-Sendung mit den wunderbaren Liedern von Ernst Stankowsky, Schauspieler, Entertainer und Chansonnier, der vorgestern, am 26. Januar gestorben ist.

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: Künstlerfragen

11.00 Uhr: PoesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: Künstlerfragen

15.00 Uhr: PoesieMagazin

1. Dienstag im Monat, 01. Februar 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – Es wird gerasselt und gedasselt mit Richards Boone, der eine eigene Sprache hat, mit Pia Beck, die Mack the Knife umschreibt, mit Louise Prima als Gigolo und anderen Spaßvögel.

17.00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit München – Zu Gast ist der Kirchenkritiker Wolfgang Sellinger, der im erzkatholischen Eichstätt die Galerie der Kirchenkritik betreibt und kürzlich ein weltliches Trauerportal ins Leben gerufen hat.

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Armenische Redaktion

20.00 Uhr: Eine Sendung der Freien Radios

21.00 Uhr: L’ora italiana – die italienische Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

1. Mittwoch im Monat, 02. Februar 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs mit Biancka Miranda

17.00 Uhr: Soziale Welt/Bildung – Lehren aus der Geschichte, Strategien zur Verteidigung demokratischer Systeme.

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Attac (LIVE)

20.00 Uhr: Fördersendung

21.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Jimi (LIVE) – Thema: Kryptowährung wie Etherium oder Bitcoin: Paradiesischer Aufbruch in eine neue Zeit des Geldes, anarchisch ohne Staat und ohne Banken? Oder eher totale Überwachungsmöglichkeit durch für immer dokumentierte Transaktionen? Mit unserem Studiogast Kurt, der selbst Smart Contracts programmiert, versuchen Jimi und Wolf als Moderatoren ein wenig Licht in das Thema zu bringen. Unsere lieben Hörer*innen können unter 089-4802851 live mitdiskutieren.

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Peilsender

1. Donnerstag im Monat, 03. Februar 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17.00 Uhr: Das Filmgespräch – Diesmal u.a. mit „Licorice Pizza“, „Monobloc“, „The other Side of the River – No Woman, No Revolution“, „Are you lonesome tonight?“, „Die Ballade von der weißen Kuh“, -„Wunderschön“, -„Träume sind wie wilde Tiger“, „Mahendra Highway“, „Was geschah mit Bus 670?“, „Das Mädchen mit den goldenen Händen“, „Noch einmal June“. Außerdem verlosen wir „Hinterland“ auf DVD bzw. BluRay!

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Tierpolitik – Ärzte gegen Tierversuche „Warum Tierversuche sinnlos sind“. Pfad: Sendestudio-Redaktionen-Rainbow-Tierpolitik-Ärzte gegen Tierversuche-mixdown

20.00 Uhr: Slow food

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Musik und Informationen aus Südamerika mit Rolando

1. Freitag im Monat, 04. Februar 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur mit Thilo – LORA Kultur am 4. Februar stellt Ihnen etliche Winzer der „Generation Riesling“ vor. Das so benannte Projekt des deutschen Weininstituts richtig sich an junge Verantwortungsträger im Weinbereich. Und die haben einiges zu bieten.

