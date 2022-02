4. Teil Klima in Bewegung – Demo gegen Taxonomie und Psychologists for Future

In der vierten Sendung der Sendereihe „Klima in Bewegung“ haben wir wieder ein tagesaktuelles Thema für euch. Am heutigen Mittwoch hat die EU Komission bekannt gegeben, dass sie an der Einordnung von Atomenergie und Gas als „nachhaltig“ festhalten möchte. Aus diesem Grund gab es direkt eine Kundgebung an der Vertretung der europäischen Komission in München, also am Europäischen Patentamt. Unser Kollege Jimi Tammelleo war vor Ort und hat einige Stimmen mitgebracht. Außerdem melden sich die Psychologists for Future zu Wort. Birgit und Katrin stellen ihre Arbeit und ihre Schwerpunkte vor. Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps.

4. Sendung Klima in Bewegung – 02.02.2022 – 17:04 Minuten