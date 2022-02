Konsum heizt die Entwaldung an

Größenordnungen sind immer so eine Sache. Wenn von etwas Großem oder etwas nicht ganz so Kleinem gesprochen wird, wird gerne das Saarland zum Vergleich genommen. Aber sind wir mal ehrlich, eigentlich weiß kaum jemand wie groß das Saarland ist. Eine Größe mit der weitaus mehr Menschen etwas anfangen können ist dagegen ein Fußball-Feld. Gut gewählt ist also diese Überschrift: „Alle 90 Sekunden für Europas Konsum gerodet: ein Fußballfeld“

Gut gewählt heißt aber natürlich nicht, dass die Nachricht auch gut ist. Sie verdeutlicht eher noch einmal, dass die Entwaldung viel zu schnell geht. Und das war auch das Ziel der gemeinsamen Pressemitteilung von Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch, OroVerde, ROBIN WOOD und WWF. Warum die Umweltorganisationen ausgerechnet jetzt so auf die Abholzung aufmerksam machen, wollten wir von der Robin Wood Tropenwaldreferentin Fenna Otten wissen.

Interview von Fabian Ekstedt mit Fenna Otten – 02.02.2022 – 8:24 Minuten