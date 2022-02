Bombardierung kurdischer Gebiete – Solidaritätsaktionen

Mitschnitt des Live-Interviews mit Kerem Schamberger über die Demonstration in München wegen der Bombardierung kurdischer Gebiete in Syrien und im Nordirak. Außerdem sprachen wir über eine geplante Abschiebung in die Türkei.

Interview von Fabian Ekstedt mit Kerem Schamberger – 02.02.2022 – 06:09 Minuten