Atomskandal – Brennelemente für franz. Atommeiler und russ. Atom-U-Boote aus dem Emsland

126 Organisationen, darunter ein echter und ein alternativer Nobelpreisträger, protestieren gerade bei der deutschen Regierung gegen ein geplantes Joint Venture. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Unternehmenskooperation, sondern um ein gemeinsames Vorhaben zwischen dem französischen Atomkonzern Framatome und einer Firmentochter des russischen Atomkonzerns Rosatom die das gemeinsame Ziel hat, in beider Auftrag die Produktion atomarer Brennelemente im emsländischen Lingen auf Jahrzehnte hinaus zu verlängern. Das übrigens unabhängig vom deutschen Atomausstieg. Sagen Sie jetzt nicht, was für ne Sauerei, Sie ahnen ja noch gar nicht, FÜR WEN UND WAS die Brennelemente da künftig produziert werden sollen, EU-Umweltwapperl inklusive…

Das erzählte uns Dr. Angelika Claußen, Europasprecherin des Friedensnobelpreisträgers IPPNW, der International Physicians for the Prevention of Nuclear War…

Interview von Andrasch Neunert mit Dr. Angelika Claußen – 04.02.2022 – 12:15 Minuten