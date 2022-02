Wochenprogramm KW 6 2022

07. Februar – 11. Februar 2022 (KW 6)

1. Montag im Monat, 07. Februar 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Digitalcourage Wiederholung der Sendung vom 07.12.2020 zum Bildungspaket

20.00 Uhr: Int. Frauenliga f. Frieden u. Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – die kurdische Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – mit Neuerscheinungen aus aller Welt, selbstverständlich auch von hier und zu späterer Stunde gibt`s eine Portion Jazz. Mit dabei unter anderen Shantel, Oman Ata Canani, Markus Acher, Max Punktezahl, Hannes Wader und Bruno Angelini.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz

04.00 Uhr: Time for Jazz

05.00 Uhr: 0176 OI CITY mit einem Livekonzert der experimentellen Klangkünstler*innen von COSMIC GIGGLE, es wird ein Soundteppich ausgebreitet der seinesgleichen sucht, zwischen Zeremonie und Gedankengut.

06.00 Uhr: Geek Talk – Im neuen Sag was! gibt es einen RPG Spieletipp mit Tales of Arise, einen Service Tipp zur Corona Warn-App, mit Peacock einen neuen VoD Service und die Geschichte des dt. Hip Hop in Form eines Buches. Ausserdem geht es um die Länge von Spielfilmen, der letzten Staffel von Lost in Space und News zum GamePass.

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: 0176 OI CITY mit einem Livekonzert der experimentellen Klangkünstler*innen von COSMIC GIGGLE, es wird ein Soundteppich ausgebreitet der seinesgleichen sucht, zwischen Zeremonie und Gedankengut.

09.00 Uhr: Geek Talk – Im neuen Sag was! gibt es einen RPG Spieletipp mit Tales of Arise, einen Service Tipp zur Corona Warn-App, mit Peacock einen neuen VoD Service und die Geschichte des dt. Hip Hop in Form eines Buches. Ausserdem geht es um die Länge von Spielfilmen, der letzten Staffel von Lost in Space und News zum GamePass.

10.00 Uhr: LORA Kultur stellt Ihnen etliche Winzer der „Generation Riesling“ vor. Das so benannte Projekt des deutschen Weininstituts richtig sich an junge Verantwortungsträger im Weinbereich. Und die haben einiges zu bieten. Teaser im SR

11.00 Uhr: München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Geek Talk – Im neuen Sag was! gibt es einen RPG Spieletipp mit Tales of Arise, einen Service Tipp zur Corona Warn-App, mit Peacock einen neuen VoD Service und die Geschichte des dt. Hip Hop in Form eines Buches. Ausserdem geht es um die Länge von Spielfilmen, der letzten Staffel von Lost in Space und News zum GamePass.

14.00 Uhr: LORA Kultur stellt Ihnen etliche Winzer der „Generation Riesling“ vor. Das so benannte Projekt des deutschen Weininstituts richtig sich an junge Verantwortungsträger im Weinbereich. Und die haben einiges zu bieten. Teaser im SR

15.00 Uhr: München liest ein Buch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Dienstag im Monat, 08. Februar 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Fairer Handel

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Griechische Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Armenische Musiksendung von Armine

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Digitalcourage Wiederholung der Sendung vom 07.12.2020 zum Bildungspaket

05.00 Uhr: Int. Frauenliga f. Frieden u. Freiheit

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – mit Neuerscheinungen aus aller Welt, selbstverständlich auch von hier und zu späterer Stunde gibt`s eine Portion Jazz. Mit dabei unter anderen Shantel, Oman Ata Canani, Markus Acher, Max Punktezahl, Hannes Wader und Bruno Angelini.

11.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl – mit Neuerscheinungen aus aller Welt, selbstverständlich auch von hier und zu späterer Stunde gibt`s eine Portion Jazz. Mit dabei unter anderen Shantel, Oman Ata Canani, Markus Acher, Max Punktezahl, Hannes Wader und Bruno Angelini.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Digitalcourage Wiederholung der Sendung vom 07.12.2020 zum Bildungspaket

14.00 Uhr: Int. Frauenliga f. Frieden u. Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdische Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Mittwoch im Monat, 09. Februar 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler

17.00 Uhr: Nachgefragt Kosima Graf

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: ver.di Frauen: Es dreht sich alles rund um den internationalen Frauentag und um den Equal Pay Day. Geschichte und Planungen für 2022. Sie hören: Elke Hanack, stellvertretende DGB Bundesvorsitzende. Sie gibt auch eine Einschätzung zum Koalitionsvertrag bzgl. Frauenrechten ab und Eva Wobbe, Koordinatorin des EPD in München. Weitere O-Töne sind zu hören u.a. von den Frauen vom feministischen Frauentreff.

20.00 Uhr: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Fritz Letsch: Genossenschaften als Lebens- und Wohnmodell? zu Foodhub-Muenchen und Kooperative Grossstadt, Bio-Lebensmittel und neues gemeinschaftliches Wohnen: Was braucht es für das Gelingen einer guten Genossenschaft?

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: daydream von Marc Zimmermann. Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Fairer Handel

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Griechische Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Fairer Handel

10.00 Uhr: Armenische Musiksendung von Armine

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Griechische Redaktion

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Donnerstag im Monat, 10. Februar 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly jazz, mostly women

17.00 Uhr: Fanprojekt der AWO München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Greenpeace München

20.00 Uhr: Themensendung – Lassen Sie sich überraschen

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Aktuelles aus spanischprachiger Welt (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín

ca. 22.15 Uhr: „Salsa y más“ mit Chuck Hermann

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler

02.00 Uhr: Nachgefragt Kosima Graf

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: ver.di Frauen: Es dreht sich alles rund um den internationalen Frauentag und um den Equal Pay Day. Geschichte und Planungen für 2022. Sie hören: Elke Hanack, stellvertretende DGB Bundesvorsitzende. Sie gibt auch eine Einschätzung zum Koalitionsvertrag bzgl. Frauenrechten ab und Eva Wobbe, Koordinatorin des EPD in München. Weitere O-Töne sind zu hören u.a. von den Frauen vom feministischen Frauentreff.

05.00 Uhr: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Fritz Letsch: Genossenschaften als Lebens- und Wohnmodell? zu Foodhub-Muenchen und Kooperative Grossstadt, Bio-Lebensmittel und neues gemeinschaftliches Wohnen: Was braucht es für das Gelingen einer guten Genossenschaft?

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik: Mit Jana Schmidt und Andreas Köhler

09.00 Uhr: Nachgefragt Kosima Graf

10.00 Uhr: daydream von Marc Zimmermann. Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

11.00 Uhr: daydream von Marc Zimmermann. Neuerscheinungen aus der Shoegaze, Dreampop und Postpunk-Musikszene.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: ver.di Frauen: Es dreht sich alles rund um den internationalen Frauentag und um den Equal Pay Day. Geschichte und Planungen für 2022. Sie hören: Elke Hanack, stellvertretende DGB Bundesvorsitzende. Sie gibt auch eine Einschätzung zum Koalitionsvertrag bzgl. Frauenrechten ab und Eva Wobbe, Koordinatorin des EPD in München. Weitere O-Töne sind zu hören u.a. von den Frauen vom feministischen Frauentreff.

14.00 Uhr: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Fritz Letsch: Genossenschaften als Lebens- und Wohnmodell? zu Foodhub-Muenchen und Kooperative Grossstadt, Bio-Lebensmittel und neues gemeinschaftliches Wohnen: Was braucht es für das Gelingen einer guten Genossenschaft?

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Freitag im Monat, 11. Februar 2022:

UKW -Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk You

17.00 Uhr: Rückblick: Sie hören nochmals die Sendung Kultur zur noch aktuellen John Heartfield-Ausstellung im NS Dokuzentrum am Max-Mannheimer-Platz in München.

18.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

bei DAB+ geht es weiter