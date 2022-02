Lehren aus der Geschichte – Strategien zur Verteidigung demokratischer Systeme

„On Tyranny, 20 Lektionen für den Widerstand“ heißt eine Ausstellung im NS-Dokuzentrum München. Zu Grunde liegt ihr eine Brandschrift, die Timothy Snyder nach der Wahl Donald Trumps zum US-amerikanischen Präsidenten verfasste: „On Tyranny, twenty lessons from the 20th century“. In der deutschen Übersetzung wurde, bereichert durch Illustrationen von Nora Krug, „Über Tyrannei, zwanzig Lektionen für den Widerstand“ daraus.

Diese 20 Lektionen wurden als Intervention in die Dauerausstellung des NS-Dokuzentrums, in der die Geschichte der Nazidiktatur beschrieben wird, integriert.

In dieser Sendung kommen zu Wort:

Timothy Snyder, die Kuratorin der Ausstellung Karolina Kühn und Ausschnitte aus einem Rundgang durch die Ausstellung, mit Publikumsbeteiligung werden hörbar.

Musik von Maru Rieben und Tina Kohler, sowie der Gruppe Pamuzinda

Beitrag von Beate Stoelzel – 58:00min