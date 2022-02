5. Teil Klima in Bewegung – Lebenszyklusemissionen durch die Elektrifizierung von Fahrzeugen

In der fünften Sendung der Sendereihe „Klima in Bewegung“ gehen wir mal etwas tiefer in den aktuellen Forschungsstand, diesmal zu den Lebenszyklusemissionen durch die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Johannes Buberger von der Universität der Bundeswehr München berichtet über seine neue Studie, laut der durch die Elektrifizierung von PKWs deren CO2-Lebenszyklusemissionen um bis zu 89 % gesenkt werden können. Franziska Friedrich von den Scientists for Future ordnet diese Nachricht dann noch ein, denn CO2-Emissionen sind ja nicht die einzigen Folgen der PKW Produktion. Dazu gibt es wieder aktuelle Veranstaltungstipps.

5. Sendung Klima in Bewegung – 09.02.2022 – 16:00 Minuten

Zur Studie: https://dtecbw.de/home/aktuelles/elektro…